Tour di Gallinella in Campania. Visita nel Sannio e in Irpinia Obiettivo, confrontarsi direttamente con gli operatori del comparto agricolo

Il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, il deputato Filippo Gallinella del Movimento 5 Stelle, effettuerà una visita tra le realtà imprenditoriali della Campania oggi sabato 27, domani domenica 28 e lunedì 29 ottobre. In particolare visiterà le province di Benevento, Caserta e Avellino.

La prima tappa, oggi vedrà impegnato il Presidente Gallinnella, accompagnato dai deputati Gagnarli, Maglione e Maraia in provincia di Benevento. La delegazione, alle ore 9, incontrerà le maestranze del settore oleario a Frasso Telesino.

Successivamente, alle ore 11.30, si recherà nel Fortore per incontrare gli operatori del settore zootecnico e visitare alcune aziende attive nell’allevamento della Marchigiana.

Nel pomeriggio i deputati, a cui si aggregheranno anche i colleghi Cillis e Maraia, si sposteranno in provincia di Avellino per un approfondimento sul settore cerialicolo attraverso la visita di alcune aziende tra Flumeri e Ariano.

La delegazione ritornerà in terra sannita lunedì 29, dopo una domenica trascorsa in provincia di Caserta incontrando gli imprenditori del settore castanicolo. Alle ore 9 il Presidente Gallinella, insieme agli altri componenti della Commissione Agricoltura, si recherà alla Cantina del Taburno a Foglianise per un focus sul settore vitivinicolo e alle ore 11.30 sarà ospitato dal Presidente della Camera di Commercio di Benevento per un confronto con gli operatori agricoli sanniti.

Obiettivo della visita è confrontarsi direttamente con gli operatori del comparto agricolo per acquisirne criticità e potenzialità in modo da coadiuvare l’attività legislativa della Commissione Agricoltura.

Redazione Av