Elogi alla Pro Loco Castellese, dopo gli aiuti ai terremotati La lettera di ringraziamento: "Per noi una nuova speranza di rinascita"

Il comitato onlus la terra trema, il cuore no di Feltre in provincia di Belluno presieduto da Carmen Rech scrive al presidente della Pro Loco Castellese Enzo Mazzeo dopo la solidarietà ricevuta finalizzata alla realizzazione di un campo di calcetto polivalente nel comune di Muccia.

"Il comitato la terra trema, il cuore no ringrazia per la donazione la Pro Loco nella persona del presidente Enzo Mazzeo e le socie Alessandra, Raffaella e Patrizia.

Attraverso la vostra solidarietà, possiamo proseguire i lavori del campo di calcetto di Muccia tanto desiderato dalla popolazione, ma in modo particolare dai ragazzi, che avranno per questo la possibilità di giocare insieme in un luogo creato esclusivamente per il loro divertimento.

Desideriamo sottolineare l'importanza di interventi come il vostro allo scopo di ridare alle popolazioni colpite dal sisma una nuova speranza di rinascita.

Non è la prima volta che la Pro Loco Castellese si rende protagonista di iniziative del genere. Già in altre occasioni, grazie alla sensibilità dei soci che conoscono bene cosa significa un terremoto soprattutto in terra d'Irpinia si sono adoperati per portare un sorriso a popolazioni meno fortunate.

Del resto lo spirito di una Pro Loco è questo e in terra di Baronia, quella in questione è da considerarsi davvero un'associazione preziosissima gestita con grande impegno e solidarietà umana dal team guidato da Enzo Mazzeo.

Gianni Vigoroso