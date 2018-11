Dopo i murales, la riqualificazione delle cabine elettriche La nuova sfida di Willoke, guidata da Massimiliano Alberico Grasso e Maria Elena De Gruttola

Un bando internazionale per la riqualificazione urbana delle cabine elettriche Dopo il successo dei murales realizzati da artisti di fama internazionale grazie al Willoke festival, torna nel comune di Vallesaccarda la street art con un concorso internazionale di riqualificazione urbana, volto alla valorizzazione delle cabine elettriche, presenti sul territorio, che spesso versano in uno stato di degrado.

Il bando promosso da “e-distribuzione” con la collaborazione del “Comune di Vallesaccarda” e l’organizzazione di “Willoke urban art festival”, prevede la riqualificazione delle “cabine Enel” attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di urban art, che avranno come tema “arte come energia – l’energia delle terre del sud”… Perché crediamo che l’arte possa essere una forza propulsiva per il rilancio dei territori. Al concorso sono ammessi a partecipare artisti singoli o in riuniti in gruppo (crew) che faranno pervenire i loro progetti entro e non oltre il 3 dicembre 2018.

Il vincitore si aggiudicherà, oltre che la realizzazione dell’opera un premio di 1.000,00 euro. I lavori dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vallesaccarda, sito in piazza Municipio 1 entro le ore 12.00 del 3 Dicembre 2018. Il bando è visionabile e scaricabile sul sito istituzionale del nostro comune all’indirizzo www.comunevallesaccarda.it o sul sito ufficiale dell’organizzazione www.willoke.com

Foto Marco Memoli

Gianni Vigoroso