Summonte, si costituisce la Pro Loco. Appello ai cittadini Incontro pubblico in paese

Da diversi anni Summonte è sprovvisto di un’associazione importante come la Pro Loco che in passato è stata uno strumento di aggregazione, di promozione e di sviluppo sociale per il paese.

Con la precisa volontà di promuovere e valorizzare le peculiarità presenti nel territorio del Comune di Summonte con la ricostituzione dell’associazione, il comitato promotore della “Nuova Pro Loco di Summonte” formato da Luigi Caruso, Antonio Genovese, Angelo Maccario, Gugliemo Montella, Antonio Romano e Antonio Sbordone, seguendo le linee guida dell’Unpoli nazionale, ha organizzato un incontro pubblico per il giorno 24 novembre prossimo che si terrà presso la sede dell’Azione Cattolica in via Borgonuovo.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini ed alle associazioni che operano sul territorio comunale per poter redigere insieme l’atto costitutivo e lo statuto della nuova associazione e per poter intraprendere un nuovo percorso che coinvolga e consenta l’adesione di tutti i summontesi.

Redazione Av