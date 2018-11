Ufficio postale chiuso per due giorni a Grottaminarda La comunicazione

A causa di lavori di manutenzione alle linee elettriche, l'Ufficio Postale di Grottaminarda resterà chiuso per due giorni, oggi e domani 21 novembre 2018. Per la corrispondenza in giacenza è possibile far capo in questi due giorni all'Ufficio Postale d'appoggio al Passo di Mirabella.

Redazione Av