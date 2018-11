Il 23 novembre giornata di studio all'Ingv di Grottaminarda Nella ricorrenza del 38esimo anniversario del terremoto del 1980

Il Comune di Grottaminarda, sempre onorato di avere sul proprio territorio un presidio di ricerca scientifica e monitoraggio quale la "Sede Irpinia" dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, informa che venerdì 23 novembre, in occasione della ricorrenza del 38esimo anniversario del terremoto del 1980, a partire dalle ore 16,00 si terrà l'interessante tavola rotonda: "Terremoto: Volontariato ed emergenza".

"Il 23 novembre del 1980, alle 19,34, un forte terremoto di magnitudo 6.9 colpì una zona dell'Appennino Campano-Lucano, un'area estesa tra le province di Avellino, Salerno, e Potenza. Eravamo agli albori della Protezione Civile – scrivono gli organizzatori – e per avere un quadro di cosa fosse avvenuto si dovettero attendere giorni e giorni. Emblematico rimase il titolo de "Il Mattino di Napoli del 26 novembre, 3 giorni dopo il terremo, con il grido "Fate Presto" in prima pagina. A 38 anni da questo terribile evento sismico una simile emergenza come potrebbe essere affrontata? Presso la Sede Irpinia del INGV si incontrano: le Istituzioni, le Protezione Civile, il Volontariato, e i semplici cittadini".

Dopo il saluto delle autorità interverranno: Luigi D'Angelo, Direttore operativo per il Coordinamento delle emergenze- Dipartimento della Protezione Civile; Francesca Bianco, Direttore Osservatorio Vesuviano- INGV Napoli; Claudia Campobasso, Diregente Protezione Civile della Regione Campania; Carmine Lizza, Responsabile Nazionale Protezione Civile ANPAS; Rosa D'Eliseo, Comandante Vigili del Fuoco di Avellino; Romano Camassi, INGV Bologna; modererà il convegno il giornalista Amedeo Picariello. Prima della tavola rotonda a cura dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia della Protezione Civile della Regione Campania, dell'ANPAS, d'intesa con il Comune di Grottaminarda sarà possibile visitare la sede Irpinia con i suoi strumenti di monitoraggio, sorveglianza sismica, conoscenza dei terremoti e attività della Colonna mobile della Protezione Civile e dell'ANPAS.

