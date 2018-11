Piano Comunale di Protezione Civile: Grottaminarda efficiente Il vademecum sul sito istituzionale

L'anniversario del sisma del 1980 restituisce l'occasione alla Civica Amministrazione di ricordare alla cittadinanza l'esistenza di un Piano Comunale di Protezione Civile che oltre a servire alle persone preposte ad organizzare gli interventi, nel malaugurato caso di terremoto o altra calamità, indica alla popolazione i comportamenti più adeguati.

Ed è bene, ogni tanto, andare a riguardarlo per aver sempre presente quali sono le regole da seguire. Fondamentale per i cittadini è conoscere le "Aree di attesa", ossia i luoghi sicuri dove recarsi per attendere senza rischi l'arrivo dei soccorsi.

Il Piano è facilmente consultabile su internet, inoltre è possibile scaricare l'APP gratuita "PPAC", (Protezione e Prevenzione Ambiente e Cittadino) leggendo il codice "QR code" dal proprio smartphone ed anche visitando il sito www.pianoemergenza.com.

Inoltre il Comune di Grottaminarda, insieme agli altri comuni dell'Unione Terre dell'Ufita con il sostegno finanziario della Comunità Europea, (Po Fers Campania 2007/2013) negli anni scorsi ha realizzato materiale informativo rivolto agli studenti ed ai cittadini. In particolare una sorta di vademecum, "La Protezione Civile a Grottaminarda", che è possibile trovare anche sul sito istituzionale www.comune.grottaminarda.av.it all'interno del quale è contenuta la sintesi del Piano Comunale ed una serie di importanti informazioni.

Può essere utile ricordare alcuni consigli comportamentali che potrebbero sembrare banali ma che in realtà sono fondamentali in caso di terremoto: trovare subito riparo sotto tavoli, muri portanti, travi; non utilizzare scale o ascensori; non sostare sotto ponti, pali o vicino ad edifici; restare in luoghi aperti in attesa dei soccorsi ed infine seguire le indicazioni che verranno date dalle persone preposte.

Redazione Av