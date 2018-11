Grottaminarda, De Luca convoca il consiglio comunale Una seduta straordinaria del civico consesso

Il Presidente del Consiglio Comunale, Jordy De Luca, ha convocato per martedì 27 novembre in prima e per giovedì 29 novembre, in seconda, una seduta straordinaria del civico consesso. In entrambi i casi l’orario stabilito è per le 20,00 e sarà rispettata l’ora di tolleranza.

Dopo la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti si passerà all’Approvazione del Bilancio Consolidato 2017.

A seguire la nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2018/2021, individuato nella persona di Antonio Romano, già revisore presso il Comune di Acerra e presso la Comunità Montana Alburni.

Redazione Av

