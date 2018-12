Grottaminarda, tutto pronto per la madre di tutte le fiere Un evento interregionale che coinvolge venditori ambulanti provenienti da varie regioni

Un evento interregionale che coinvolge venditori ambulanti provenienti da Campania, Lazio, Toscana, Puglia, Molise e Basilicata ed attira avventori anche da fuori provincia. A Grottaminarda si mettono a punto gli ultimi dettagli per la grande Fiera dell'Immacolata. L'Amministrazione Comunale e gli Uffici dell'Ente sono a lavoro.

400 bancarelle per le più svariate tipologie di prodotti, quasi tutte le strade del centro coinvolte per un'estensione di circa 40mila metri quadri. La Fiera dell'Immacolata nonostante uno stringente Piano di Sicurezza con vie di fuga a tutela dell'incolumità dei cittadini, ma che ne ridimensiona leggermente l'ampiezza, rappresenta uno degli eventi di maggior richiamo nel suo genere.

Anche per questa edizione 2018 sono attesi migliaia di visitatori per uno shopping pre-natalizio economico, ricco di idee, novità e curiosità nei diversi settori commerciali. Spicca sempre l'abbigliamento con tutti i suoi accessori e le calzature, arredi e complementi per la casa, compresi biancheria e suppellettili, e poi macchine agricole ed industriali, ferramenta, edilizia e zootecnica. In primo piano anche il settore alimentare con un'attenzione particolare ai prodotti tipici e locali.

Corso Vittorio Veneto e Piazza XVI Marzo, infatti, novità di quest'anno, saranno dedicate alle bancarelle degli artigiani. Inoltre sotto i gazebo saranno promosse anche attività culturali con Enti di Formazione. Altra novità in piazza Vittoria, dove si concentreranno i banchetti delle associazioni di volontariato e di categoria.

La Fiera sarà visitabile dalle otto del mattino e fino alla serata con ampia possibilità di parcheggiare. Alla già affascinante atmosfera che regalano i colori delle bancarelle si unisce il clima natalizio che proprio con la ricorrenza dell'Immacolata entra nel vivo. I negozi di Grottaminarda sono già tutti addobbati e ricchi di altrettante proposte. Dunque un'occasione per le famiglie per uscire, fare una passeggiata acquistare i primi regali da mettere sotto l'albero e tutto ciò che serve per celebrare al meglio il Natale.

Il delegato al commercio che organizza l'evento, Vicesindaco Lucio Lanza, il Sindaco, Angelo Cobino e l'intera Amministrazione, invitano i cittadini dell'intero comprensorio a visitare la Fiera dell'Immacolata. Troveranno una cordiale accoglienza ed una straordinaria vetrina di prodotti.

A garantire la sicurezza degli avventori, oltre al già menzionato Piano di Sicurezza, predisposto di concerto con i Carabinieri e la Polizia di Stato, l'immancabile presenza degli uomini del Comando Stazione Carabinieri di Grottaminarda, del Comando Guardia di Finanza di Ariano, della Polizia Municipale di Grottaminarda e della Pubblica Assistenza di Grottaminarda.

Gianni Vigoroso