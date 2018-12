Domani al via Submontis Medievalia: Natale nel Borgo incantato Giuditta: “Puntiamo sugli eventi per promuovere il territorio”

Prenderà il via domani, sabato 8 dicembre, Submontis Medievalia “Natale nel borgo incantato”. Appuntamento alle ore 18.00 a Summonte, uno dei borghi più belli d’Italia che aprirà le sue porte ai turisti in una magica atmosfera natalizia, con le sue luci i suoi colori e sapori, i presepi artigianali, gli addobbi fatti a mano… e tante attrazioni per grandi e piccini.

Nel grazioso e caratteristico paesino ai piedi del Partenio i visitatori potranno trascorrere un Natale all’insegna della tradizione, trasportati, come per magia, in un mondo magico e fiabesco.

Sullo sfondo la maestosa Torre Angioina alla quale si giungerà dopo aver percorso via Borgonuovo tra botteghe, luci ed animazioni. Le botteghe artigianali e le casette in legno ospiteranno artigianato tipico, l’arte presepiale e tante specialità. Lungo il percorso potranno visitare la Chiesa Madre San Nicola di Bari, si potranno degustare le specialità tipiche ed apprezzare le creazioni degli hobbysti e degli artigiani.

“Si parte con l’Immacolata per poi proseguire fino alla fine dell’anno con eventi, attrattività, artigianato, eno-grastronomia ed eventi – ha spiegato il primo cittadino di Summonte Pasquale Giuditta – Il programma è ricco ed interessante e racchiude iniziative ed intrattenimento per grandi e piccini. Puntare sugli eventi per la promozione turistica del territorio è per noi una sfida. Credo che la ricettiva e la destagionalizzazione dei flussi turistici vada costruita pian piano. Stiamo lavorando da anni a tutto ciò e questo è il secondo Natale che festeggiamo nelle rete de “I borghi più belli d’Italia”. Abbiamo registrato nell’ultimo anno un notevole incremento di presenze e l’attenzione per il nostro borgo è cresciuta notevolmente. Sono convinto che questa sia la strada giusta per valorizzare l’Irpinia e i nostri borghi. Vi aspettiamo tutti a Summonte all’evento “Natale nel Borgo Incantato”.

Ecco il programma ricco ed intenso, tutto da scoprire:

Sabato 8 dicembre ore 18.00 Evento inaugurale. Domenica 9 dicembre alle ore 18 tutti in piazza Gelsi per assistere alla “Tombola vivente” a cura dell’Associazione Eughea. Le botteghe e i mercatini saranno aperte anche di mattina dalle ore 10.30 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle 17.00 in poi per accogliere turisti e visitatori che decideranno di trascorre nel suggestivo borgo di Summonte una giornata all’insegna del Natale.

Il 14 dicembre dalle ore 18 animazione nel borgo incantato mentre il 15 dicembre danze e musiche in abiti storici del 700 e dell’800 a cura dell’Associazione Passi e Note. A seguire una sfilata di abiti sartoriali a cura dell’Accademia nazionale dei sartori e per finire in piazza Gelsi è in programma uno spettacolo teatrale comico a cura del gruppo “I Veraci”.

15 e 16 dicembre riprese RAI a Summonte per la trasmissione Mezzogiorno in famiglia.

Il 16 dicembre alle ore 18 in piazza Gelsi con la Tombola vivente a cura dell’Associazione Eughea. Il 21 dicembre in piazza De Vito alle 18.00 lo spettacolo “Lo spirito del Natale” a cura della compagnia teatrale “Piccolo Nuovo Teatro”. Il 22 dicembre alle 18 in piazza Gelsi “A ‘lengua napulitana” a cura dell’Associazione “I Lazzari” mentre il 23 dicembre, sempre alle 18.00 e nella stessa location in piazza De Vito “Tombola storica napoletana del 1734 “A ‘lengua napulitana” in abiti d’epoca a cura dell’Associazione “I Lazzari”. Il 24, 26, 29 e 30 dicembre prevista animazione nel borgo. Il 31 dicembre a partire dalle 22.30 in piazza De Vito “Capodanno in piazza”.

Il ricco programma di appuntamenti di Submontis Medievalia si chiude il 5 gennaio con “Aspettando la befana….il mercatino dei regali improbabili”.

Le luci artistiche e le botteghe artigianali e i mercatini saranno aperte tutti i giorni in cui sono previste attività e precisamente: 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 dicembre e 5 gennaio dalle ore 18 in poi. Le domeniche saranno aperte anche di mattina dalle ore 10.30 alle ore 13.00.

Previste anche escursioni in montagna presso il Percorso Ambientale Summonte-Campo San Giovanni ed animazione nel borgo per i bambini con la Casa di Babbo Natale.

L’iniziativa “Natale in un borgo incantato” si inserisce nel programma “Submontis Medievalia” evento co-finanziato con il contributo della Regione Campania UOD promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali e si avvale del patrocinio della Camera di Commercio di Avellino, del Gal Partenio, del Parco Regionale del Partenio. Tutti gli eventi sono gratuiti. Summonte è facilmente raggiungibile in quanto si trova a soli 8 km dalla città di Avellino e a 5 km dal casello autostradale Avellino Ovest.

Redazione Av