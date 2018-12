Cani presi brutalmente a Grottaminarda e portati in canile La rabbia di chi ha assistito alla scena

E' un rituale che si ripete in Valle Ufita e in modo particolare a Grottaminarda da diversi giorni. Cani che vengono trascinati con la forza in un mezzo che tutto può essere definito tranne che un'ambulanza veterinaria, e trasportati in canili lager. E spesso a farne le spese sono anche cani di proprietà oltre ai classici randagi.

La scena è stata notata stamane da più persone nel centro del paese, durante la tradizionale fiera dell'Immacolata, e segnalata al nostro giornale.

"Abbiamo documentato questa barbara azione e denunceremo tutto alle forze dell'ordine affinchè si faccia piena luce su questi interventi - afferma una donna -, erano presenti anche i Vigili Urbani. L'intento di tutti è stato quello di portare via con la forza gli animali. E sono stata anche aggredita verbalmente."

Analogo episodio un mese fa ad Ariano Irpino, all'arrivo di un'altra "ambulanza" veterinaria, quando un cane, poi dopo qualche giorno deceduto, venne trasportato nel napoletano all'interno del mezzo in condizioni a dir poco vergognose.

Gianni Vigoroso