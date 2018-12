Gal Irpinia Sannio inaugura un laboratorio polifunzionale Modello innovativo di promozione del territorio

Sarà un vero e proprio laboratorio polifunzionale all'interno del quale saranno realizzate attività che coniugano percorsi formativi inediti con attività orientate alla valorizzazione delle risorse produttive, ambientali, enogastronomiche e turistiche presenti sul territorio.

Una realtà innovativa quella di "SorboLab" - la prima in Campania - voluta dall'Aisl - Gal Irpinia Sannio Cilsi in sinergia con il Comune di Sorbo Serpico. Domani, 14 dicembre 2018, prevista la sua inaugurazione alla presenza del Presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio, dei Consiglieri regionali Enzo Alaia, Francesco Todisco e Maurizio Petracca, dell'Assessore regionale alla Formazione, Chiara Marciani, e del Presidente dell'Amministrazione provinciale, Domenico Biancardi.



"Questo polo plurifunzionale - spiega Rino Buonopane, Presidente del Gal Irpina Sannio - sarà sede di corsi, seminari, laboratori che serviranno a rafforzare le competenze in tema di valorizzazione delle risorse locali e del significativo patrimonio culturale di cui è ricca l'Irpinia. Innestare la formazione nel settore della valorizzazione del territorio - prosegue Buonopane - servirà ad elevare la qualità delle attività di promozione innescando un meccanismo virtuoso che accrescerà l'attenzione per il territorio, i suoi prodotti, le sue eccellenze e le nostre bellissime realtà."

"E' evidente - conclude Buonopane - che l'attività di un Gal, che vuole evolversi e uscire dai canoni ormai superati del passato, non può prescindere dalla esigenza di formare adeguatamente gli operatori e di metterli insieme in una realtà di confronto virtuoso e costante. 'SorboLab' nasce con questo obiettivo e ha l'ambizione di essere modello per le attività dei Gruppi di azione Locale della Campania e della promozione del territorio in generale."

Il programma prevede alle 17.00 l'apertura della cerimonia e alle 17.30 un convegno introdotto dal Sindaco di Sorbo, Mariateresa Fontanella, dal Presidente del Aisl Gal Irpinia Sannio Cilsi, Rino Buonopane, e moderato dal giornalista de "Il Mattino", Annibale Discepolo.