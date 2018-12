Chiude Ponte Massaro, deviazione sull'Ofantina Ancora disagi per gli automobilisti

Chiude ponte Massaro sulla ex strada statale 400 "Vecchia Ofantina", si teme il caos viabilità sull'arteria intensamente percorsa. L'ordinanza è della Provincia di Avellino e si è resa necessaria per effettuare verifiche sulla struttura. Il viadotto evidenzia alcuni problemi per i quali l'ente ha avviato da tempo il progetto per il controllo e la messa in sicurezza. Si temono disagi per chi deve raggiungere l'Alta Irpinia.

Ecco il testo del provvedimentio: "Con la presente ordinanza, la numero 46118 del 12 dicembre, viene disposta la chiusura al transito a tutti i veicoli, a partire dalla giornata di domani 14 dicembre e fino al 31 gennaio 2019 della ex SS 400 nel tratto compreso fra il km. 18+00 al 18+200, che interessa il passaggio su Ponte Massaro nel comune di Castelfranci.

Ecco l'indicazione dei percorsi alternativi: da Avellino, dalla ex Statale 400 immettersi sulla ex Statale 164 in direzione Ponteromito; e per i veicoli provenienti da Torella dei Lombardi e diretti ad Avellino, alla rotatoria (del bivio) immettersi sulla strada Provinciale 260 in direzione Nusco.

L’ordinanza in auge viene recapitata ai Comuni di Torella dei Lombardi, Castelfranci, Montemarano, Sant’Angelo dei Lombardi, e a tutte le forze dell’Ordine e del 118, oltre che all’Air, Autostrasporti Irpini per il servizio di trasporto pubblico locale".