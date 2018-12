"Novapolis Ensemble" animerà le strade di Grottaminarda Sei tappe, in sei punti caratteristici e nevralgici della cittadina ufitana

Domani domenica 16 dicembre l'esibizione itinerante di "Novapolis Ensemble" animerà le principali strade del centro cittadino.

Sei tappe, in sei punti caratteristici e nevralgici della cittadina per portare l'atmosfera natalizia con il mezzo più diretto: la musica. Comincia così, con uno concerto itinerante a tema natalizio, il calendario di iniziative nell'ambito del progetto “Concerto di Natale”, promosso dal Comune di Grottaminarda con la collaborazione della Corale Polifonica di Santa Maria Maggiore e co-finanziato dalla Regione Campania.

L'appuntamento è per domani, domenica 16 dicembre, a partire dalle ore 19,00. Ad esibirsi l'ensemble di fiati "Novapolis" che proporrà un coinvolgente spettacolo musicale itinerante dedicato al Natale.

Si inizia dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore dove ci sarà la parte introduttiva del concerto; dopodiché l'orchestra si sposterà per la prima tappa a Largo Sedile, poi la seconda in Piazza Vittoria, ed ancora in Piazza Fontana Vecchia; quarta parte del concerto nel Piazzale Padre Pio ed infine l'arrivo per l'esibizione finale in Piazza XVI Marzo.

Il quintetto di fiati "Novapolis Ensemble" è formato da Marco Covino al flauto, Giovanni Borriello all'oboe, Giuseppe D’Antuono al clarinetto, Michelangelo De Luca al corno, Marco Alfano al fagotto. Tutti gli elementi dell'ensemble hanno un ricco curriculum artistico - professionale. Hanno studiato nei Conservatori campani e molisani, si sono perfezionati, nei rispettivi strumenti, con autorevoli solisti di fama internazionale.

Il programma musicale sarà di grande piacevolezza all'ascolto: prevede alcune tra le più belle melodie della tradizione natalizia, reinterpretate dal suono ammaliante dei fiati. Inoltre, sempre nella giornata di domani, sarà possibile, a partire dalle 18,30, effettuare visite guidate al Castello d'Aquino.