Lezioni di gusto europeo, bene l'Alberghiero di Vallesaccarda Ecco come è andata

Successo nazionale per l’Ipseoa “Giuseppe De Gruttola” di Vallesaccarda che, con un piatto semplice, dai gusti equilibrati e con un gioco di consistenze, ha conquistato i palati della Giuria del 4^ Concorso nazionale di cucina “Lezioni di gusto europeo” tenutosi a Modena.

Dieci le scuole selezionate su circa quaranta provenienti da vari Istituti alberghieri italiani ed europei. Soddisfazione per l’intero istituto, per il dirigente scolastico Pietro Petrosino e il responsabile di sede, Antonio Branca. Accompagnati da Connie Goglia di scienze e cultura dell’alimentazione e da Vincenzo Biancolillidi scienze motorie, i ragazzi hanno presentato un entrè “panino Rossini”, nel quale si esaltano: i sapori modenesi con i suoi prodotti tipici, l’amore del compositore Rossini alcune tipicità italiane (in particolare lo zampone, ingrediente del paniere) e la stretta connessione tra la musica e la percezione del gusto.

Gli alunni Capuano Rocco e Margarita Robin Marco, con il loro impegno e professionalità, si sono classificati al 4° posto ed hanno avuto la possibilità di conoscere e confrontarsi con Massimo Bottura, chef e proprietario dell'Osteria Francescana a Modena, premiato con tre stelle Michelin e classificatosi primo ristorante al mondo nella lista dei The World's 50 Best Restaurants negli anni 2016 e 2018.