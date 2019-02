Corsa campestre, sul podio la Covotta con il team di Carbone Straordinario successo a Montefredane

Straordinario successo per la scuola Covotta di Ariano Irpino nella fase provinciale di corsa campestre disputatasi a Montefredane. Primo posto assoluto per il team guidato da Gianfranco Carbone.

Categoria cadetti alunni Leo Di Martino, primo posto assoluto, campione provinciale, terzo Francesco Di Paola, quarto Matteo Di Paola, settimo Niccolò Paone.

Ora è in programma la fase regionale il prossimo 20 febbraio a San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli. Soddisfazione da parte del docente Carbone, non nuovo a traguardi così eccellenti.