Caso stadio a Mugnano del Cardinale: "Solo noi paghiamo" Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'Atletico Munianense, club di Terza Categoria

L'Atletico Munianense, squadra di Mugnano del Cardinale, partecipante al campionato di terza categoria di calcio, lancia un appello chiedendo spiegazioni sull'utilizzo dell'impianto comunale, lo stadio Stadio comunale "Angelo Sanseverino".

Ecco la nota del club.

"La popolazione di Mugnano del Cardinale si chiede come mai l'Atletico Munianense, squadra locale di terza categoria, non abbia giocato per due partite consecutive in casa sul campo sportivo. La risposta è che attualmente tutte le associazioni sportive sia del paese che dei paesi limitrofi usufruiscono della struttura a titolo gratuito, mentre non si capisce come mai l'attuale amministrazione comunale pretenda che solo l'Atletico Munianense debba pagare per usufruire e soprattutto esibire il versamento del pagamento al custode prima di entrare in campo. Come è ben noto a tutti è un diritto pagare per usufruire di una struttura. Infatti, l'Atletico Munianense sta disputando le sue partite in casa sul campo del Sirignano e paga regolarmente la quota spettante per usufruire della struttura, ma non è chiaro l'accanimento dell'attuale amministrazione comunale nei confronti una squadra del paese che ha sempre visto il calcio come attività socio-aggregativa e formata da ragazzi locali senza distinzione di colori politici".

Pronti alla ricezione anche della risposta da parte dell'amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale.