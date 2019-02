Una giornata dedicata alle tante giovani vite spezzate L’iniziativa che nasce da un gruppo di mamme accomunate dal dolore per la perdita di un figlio

Si svolgerà domenica 24 febbraio alle 17:30 presso la chiesa Madonna del Carmine, la celebrazione eucaristica in ricordo dei giovani di Ariano Irpino deceduti, battezzata come "I nostri angeli".

L’iniziativa che nasce da un gruppo di mamme accomunate dal dolore per la perdita di un figlio. Anche quest’anno Don Raffaele Iorizzo apre le porte della sua parrocchia per accogliere tanti genitori con affetto e spiritualità.

Come di consueto, le mamme del progetto devolveranno le offerte della messa in beneficenza. Prima della celebrazione è prevista la toccante testimonianza di una famiglia dell’associazione ‘Figli in cielo’.