Ok alla riqualificazione del Ponte di San Nicola Baronia Il presidente della Provincia di Avellino Biancardi incontra il sindaco Colella

“L’Amministrazione Provinciale programmerà interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione del ponte sulla strada provinciale che attraversa l’abitato di San Nicola Baronia. Attività che sarà prevista già per l’anno in corso”. Il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, ha effettuato un sopralluogo sul posto insieme al dirigente dell’Area Tecnica e al sindaco, Francesco Colella.

“L’antica struttura del ponte sarà preservata e valorizzata con una serie di interventi – sottolinea il presidente Biancardi -, comprese passerelle laterali per l’accesso ai pedoni. Anche la parte sottostante sarà interessata da opere che andranno a creare un unicum con l’Anfiteatro delle Arti, il lavatoio e gli spazi rilanciati dall’Amministrazione Comunale”.

Di pari passo a questi lavori, il presidente Biancardi ha assicurato al sindaco Colella l’attenzione dell’Ente per inserire San Nicola Baronia, così come gli altri centri della zona, nel piano strategico di promozione e valorizzazione territoriale. “Le due chiese, il mulino ad acqua, l’Anfiteatro delle Arti, l’ospitalità di questa comunità e l’incantevole scenario paesaggistico sono caratteristiche da esaltare e che possono attirare tante persone, sia dal resto dell’Irpinia sia da fuori”, conclude Biancardi.