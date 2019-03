Convegno inaugurale scuola Lusi con Fortini ad Ariano Una nuova scuola ad Ariano, aperta, sostenibile, innovativa a misura di ragazzi

L'amministrazione comunale di Ariano Irpino ha organizzato il Convegno dal titolo “L’impegno del Comune, della Provincia e della Regione Campania per l’edilizia scolastica”, che si terrà giovedì 7 marzo 2019 alle ore 10,30 presso l’Istituto Comprensivo “G. Lusi” in Via Martiri.

Una nuova scuola ad Ariano, aperta, sostenibile, innovativa a misura di ragazzi.

Questo il programma:

Introduce: Marco La Carità giornalista de “Il Mattino”. Saluti istituzionali: Marco De Prospo dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giulio Lusi”, Luisa Franzese direttore Generale Miur Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Intervengono: Domenico Gambacorta sindaco di Ariano Irpino,Girolamo Giaquinto consigliere Provincia di Avellino, Lucia Fortini assessore istruzione, politiche giovanili e sociali della Giunta Regionale della Campania.

Così il sindaco Domenico Gambacorta: "Abbiamo progettato, trovato i finanziamenti, appaltato, realizzato e collaudato una nuova scuola. I lavori sono iniziati a settembre 2016 e si sono conclusi a dicembre 2018. In poco più di due anni abbiamo consegnato ai ragazzi e ai docenti una scuola: aperta, sostenibile, innovativa. Giovedi vi aspetto alle 10.30 per la visita alla nuova Scuola Lusi."