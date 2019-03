Universiadi, il Palasport di Ariano si rifà il look L'assessore Mario Manganiello alla riunione della cabina di Coordinamento a Napoli

Si è riunita a Palazzo Santa Lucia presso gli Uffici della Giunta Regionale della Campania in Napoli, la cabina di Coordinamento delle Universiadi 2019.

La cabina di Coordinamento e il Commissario Straordinario e Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Universiadi, Gianluca Basile, ha invitato i Sindaci dei Comuni interessati dallo svolgimento degli eventi agonistici. Per il Comune di Ariano Irpino, è intervenuto l’Assessore allo Sport, Mario Manganiello.

"La Città di Ariano Irpino è orgogliosa di questa importante manifestazione sportiva ormai alle porte, che rappresenta un’importante vetrina sul mondo per Ariano, alla quale partecipano studenti iscritti alle Università di tutto il mondo e che ospiterà i gironi di qualificazione dei tornei di Pallavolo.

Il Consiglio Comunale nella seduta dell’11.2.2019, ha deliberato i criteri per la costituzione di un Comitato Tecnico Temporaneo promotore delle Universiadi 2019, che accompagnerà la Commissione Nazionale nel difficile compito di organizzare l’evento sportivo.

Un Comitato composto da rappresentanti di Associazioni e Scuole, ma anche da volontari, che verranno individuati dalla Giunta Comunale con il coinvolgimento dei Dirigenti Scolastici."

Intanto presso il Palazzetto dello Sport di Piano di Zona lo scorso mese di gennaio sono partiti i lavori di riqualificazione:

Interventi sistemazione delle pertinenze esterne della struttura nonché il ripristino funzionale e fisico della copertura, di alcuni paramenti murari e di alcune pavimentazioni;

Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale dei servizi igienici e spogliatoi, palestre e ripristino di arte dell’area di gioco di alcuni locali servizi (magazzini, depositi, corridoi) che presentano segni di degrado per umidità di risalita e per malfunzionamento degli impianti

Adeguamento degli impianti tecnologici (impianto riscaldamento, climatizzazione, impianto di illuminazione, impianto antincendio) a servizio della struttura.

Sono stati programmati anche dei piccoli interventi di ripulitura dei locali del Centro Sociale, ubicato in adiacenza alla struttura sportiva che per l’occasione risultano liberi, per poter allestire al proprio interno tutte le attività necessarie (Sala per le squadre, sala staff e Volontari, sala per ristorazione con catering, uffici Fisu e magazzini vari di stoccaggio materiali). L’importo complessivo dei lavori è di € 600.000,00.