Si cerca disperatamente Lord Il cane si è perso a Starze di Summonte

E' sparito da diversi giorni ma il suo padrone non ha mai smesso di cercarlo. Lui si chiama Lord ed è un cane di razza Setter, di colore bianco e nero. Disperso da Starze di Summonte. Il suo padrone non si dà pace. Dal giorno in cui Lord si è perso, la sua vita è cambiata e fin quando non lo ritroverà non ci sarà pace nel suo cuore.

Chiunque avesse notizie di Lord può contattare la nostra redazione al numero 0825-23743