Castel del Lago, alberi capolavoro per celebrare la primavera I tronchi delle piante decorati dalle donne del piccolo borgo

Gli alberi capolavoro hanno già attirato in poche ore nel piccolo borgo di Castel del Lago frotte di curiosi che li hanno immortalati e postati sui social.

L'idea, decisamente originale, è di un gruppo di donne del paese ai confini con il Sannio che da settimane hanno lavorato sodo, giorno e notte, per ricamare i teli i fiori e le farfalle che da oggi decorano quasi tutte le piante di alto fusto presenti in ogni angolo del grazioso borghetto.

Una iniziativa organizzata per celebrare la primavera che mai come quest'anno si è fatta desiderare. E così la bella stagione è fiorita grazie ai lavori fatti a mano dalle mamme di Castel del Lago attorno ai tronchi e tra le fronde degli alberi che abbelliscono la piazza centrale e quelle minori del paese a ridosso dell'uscita autostradale della Napoli- Bari.

E in serata grande festa all'ombra della magnolia gigante che svetta in piazza Castralaci e del tiglio sopravvissuto a un avvelenamento qualche anno fa ad opera di una mano ignota e ancora impunita. La festa della primavera è una festa propiziatoria attorno alle piante decorate appositamente da un gruppo di dinamiche signore di Castel del Lago. L'allestimento artistico rimarrà così ancora per molti giorni nella speranza che non sarà deturpato.