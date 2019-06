Santa Paolina:applausi per il nuovo sindaco."Buon lavoro Rino" L'insediamento del primo cittadino Rino Ricciardelli

Santa Paolina ecco il nuovo esecutivo. Applausi in aula per la proclamazione del nuovo primo cittadino. I sostenitori del vincitore delle ultime amministrative hanno accolto con calore e affetto le nomine. Scroscio di applausi per i nuovi componenti dell’esecutivo, che dovrà amministrare l’ente per i prossimo cinque anni. Rino Ricciardelli è stato così proclamato il sindaco del comune di Santa Paolina. Un insediamento salutato con favore dai concittadini che ripongono molte speranze nella nuova amministrazione. Alle comunali ha vinto la lista "Centrosinistra" con 532 voti (58.46 per cento) e 7 seggi. Sconfitte le liste "Rinnovamento Civico" che affiancava Clelia Gambino (251 voti, 27.58 per cento, 2 seggi) e "Rinascita" per Danilo Iacobacci (127 voti, 13.96 per cento, un seggio).

Nel discorso di Ricciardelli i primi punti del programma di governo. Ha giurato visibilmente emozionato e una volta indossata la fascia tricolore sono scattati gli applausi. “Buon lavoro Rino” ha gridato una cittadina del comune irpino.