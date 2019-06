Fondi per l’itinerario naturalistico "Tuoro Extreme" Vince la sinergia tra il Comune di Chiusano San Domenico e l’Ente Parco Monte Picentini

Approvata la graduatoria unica regionale definitiva del programma di sviluppo rurale 2014-2020. Misura 7 - sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala."

Già dal 2017 grazie alla lungimiranza dell’Amministrazione De Angelis è stato siglato un patto di programmazione unitaria per la programmazione 2014/20 su misure congiunte e attinenti l’Ente Parco.

L’Ente Parco e il Comune di Chiusano, al fine di migliorare ed espandere i servizi di base della popolazione rurale, hanno individuato l’ambito territoriale dell’Ente Parco Monti Picentini, come capofila della Associazione, per operare con il Comune di Chiusano di San Domenico che svolgera` le funzioni di soggetto associato.

La sottoscrizione nel 2017 della Convenzione ha ora portato i suoi frutti! Con l’approvazione della graduatoria è stato infatti ottenuto il finanziamento di 200.000 € per itinerari naturalistici e turistici.

Ad annunciarlo il sindaco di Chiusano Carmine De Angelis: “Il progetto finanziato è Tuoro Extreme che prevede la realizzazione di un itinerario degli sport estremi, percorsi naturalistici e Casa della Montagna in località monte Tuoro. A breve si proseguirà per i bandi Gal con una azione congiunta e sinergica, così come da Convenzione siglata nel 2017, al fine di potenziare la vocazione naturalistica del Comune di Chiusano. Ho creduto molto in questa sinergia perché da sempre sostengo che Uniti si vince!”