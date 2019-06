Scomparsa Iuliano: il cordoglio dell'Asl L'azienda si associa al dolore della famiglia e della comunità di Pietrastornina

La direzione strategica dell'Asl di Avellino esprime, a nome di tutta l'azienda diretta da Maria Morgante, il proprio cordoglio per la tragica morte di Carmelo Iuliano, da numerosi anni in servizio presso l'Asl di Avellino, dipendente apprezzato per la professionalità, l'impegno nel lavoro e la disponibilità verso il prossimo. Nel ricordarne le doti professionali e umane, l'azienda si associa al dolore della famiglia e della comunità di Pietrastornina.