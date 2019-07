Irpinia,grandinata record: chicchi come palle da ping pong A Vallesaccarda si e' abbattuta la violenta grandinata

Incredibile grandinata quella venuta giù in provincia di Avellino. Chicchi grandi come palline da ping pong si sono abbattuti al suolo danneggiando auto strutture e campi. E' successo a Vallesaccarda ma anche in altri comuni. E continua fino a stesare l' allerta meteo annunciata dalla protezione civile. Piogge intense nell'arianese e violenti nubifragi nella Valle del Cervaro. Insomma, quanto annunciato dagli esperti ha trovato conferma nel pomeriggio all' insegna degli allagamenti in provincia di Avellino.