Alaia: "Santaniello ha perso l'occasione per stare zitta" Dall'ex sindaco di Sperone, riceviamo e pubblichiamo

"Ha la faccia tosta di sbandierare ai quattro venti il finanziamento per gli arretrati degli stipendi agli otd che con grande dignità hanno sempre assolto ai propri doveri. La Santaniello, otre ad essere una leccapiedi, ha perso l'occasione per stare zitta perché l'unica parola da spendere per gli otd è una soltanto: stabilizzazione, ripeto stabilizzazione, per il resto le sviolinate a favore del governatore De Luca non ci servono.

Cara Santaniello, considerato che nel corso della vita sei andata avanti grazie alle attenzioni politiche, abbi almeno il buon senso di parlare al momento opportuno e non difendere chi ti ha dato un corposo incarico regionale in termini economici. E' chiaro che mi assumo tutte le responsabilità delle mie dichiarazioni, perché a differenza della Santaniello ho sempre lavorato, non ho mai elemosinato incarichi e sono andato avanti con le mie forze con l'obiettivo di stare sempre a fianco dei più deboli.

Adesso la parola passa ai difensori della Santaniello (che fanno parte del consorzio dei leccapiedi) che eleveranno gli scudi per proteggerla e difenderla in qualsiasi modo. Vi dico soltanto che non ho alcun timore delle vostre dichiarazioni perché a differenza di "Lor Sognori", posso camminare a testa alta."