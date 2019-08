Sanità nelle aree interne, a Montaguto la nuova Guardia Medica Sinergia tra Comune e Asl nella Valle del Cervaro

Lunedì 5 agosto, alle ore 17,00, sarà inaugurata la nuova sede della Guardia Medica, in via Pepe a Montaguto, in locali completamente ristrutturati, privi di barriere architettoniche.

Alla cerimonia interverranno, tra gli altri, Il direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante, e il direttore del distretto sanitario di Ariano Irpino Antonio Mainiero.

A darne notizia con soddisfazione è il sindaco Marcello Zecchino: "La qualità dell’assistenza passa anche attraverso luoghi accoglienti, facilmente accessibili e idonei a garantire la sicurezza degli operatori; pertanto l’inaugurazione della sede di Guardia Medica, i cui lavori sono stati realizzati grazie ai finanziamenti del Ministero dell’Interno, rappresenta un importante punto di arrivo della proficua collaborazione fra l’amministrazione comunale e l’azienda sanitaria locale di Avellino”.

Il servizio di Guardia Medica è, come sempre, attivo nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle 8.00 del mattino successivo, e sabato e prefestivi dalle ore 10.00 fino alle 8.00 del lunedì o del giorno successivo a quello festivo.