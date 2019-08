Choc durante la processione: si sente male e muore nel corteo Dramma a Mugnano del Cardinale

Tragedia questa mattina durante la tradizionale festa dei battenti di Santa Filomena a Mugnano del Cardinale. Uno degli uomini in processione si è sentito male improvvisamente. Secondo una primissima ricostruzione l'uomo avrebbe avvertito un malore. Si è accasciato al suolo ed è morto. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte delle ambulanze che seguivano il corteo partito da Cimitile. Per l'uomo, un 60enne del posto ma residente fuori provincia, era ormai troppo tardi. Sotto choc gli altri fedeli presenti alla manifestazione e le tante persone che avevano raggiunto Mugnano del Cardinale.

Sul social scorrono i post di ricordo e dolore. "Oggi è un giorno particolare, triste per la nostra comunità e per tutti i devoti di Santa Filomena, oggi un malore ha portato via un BATTENTE, un devoto, un credente che ha macinato chilometri pur di venire a compiere un rito che ci lega a te Santa Filomena e alla nostra amata Mugnano, la commozione ha scosso il mio fisico quando dalla seconda squadra è giunta la notizia, una voce ha dato vita ad un silenzio emozionante quasi surreale.

Possa la nostra Santina avere in gloria un suo figlio un Battente che ha dato la vita per la fede, a te Maria Carmen affido questi ricordi, abbi cura di te e ricordati di crescere nel modo giusto se vorrai. Sappi che il tuo papà ti accompagnerà sempre e con la stessa mano di oggi ti solleverò come hanno fatto i miei genitori con me. Con una tristezza al cuore si archivia il Battente di Santa Filomena 2019", annota Michele.