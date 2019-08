In 25 mila a Lioni, per Giusy Ferreri regina dell'estate Riceve l'oscar dei concerti di piazza, la grande soddisfazione del sindaco Yuri Gioino

Regina indiscussa e impareggiabile dell'estate italiana. Giusì Ferreri, ha ricevuto in Campania, a Lioni, provincia di Avellino, l'oscar dei concerti di piazza.

Un tour anche quest'anno entusiasmante e coinvolgente con grandi numeri ovunque. E Lioni, ha sbalordito tutti, a partire dalla bellissima e trascinatrice artista siciliana. Delirio in Piazza Vittoria, gremita fino all'inverosimile in ogni angolo, lungo i viali, marciapiedi e accanto a case e negozi. Si stimano almeno 25 mila presenze. Fans giunti da ogni parte per applaudire la famosa cantante, tra le più gettonate e seguite nelle piazze italiane.

Particolarmente emozionato il sindaco di Lioni Yuri Gioino che ha seguito con grande entusiasmo ed ammirazione, l'esibizione all'artista, insieme al direttore della Siae Massimo Pratola, impegnandosi attivamente, affinchè tutto procedesse al meglio, senza intoppi. E così è stato. Una scommessa vinta anche quest'anno per l'amministrazione comunale.

Dopo aver ricevuto, l'oscar e una pergamena ricordo, Giusy ha voluto salutare bambini e disabili, sotto il grande palco, mostrando grande sensibilità umana, da vera mamma, poi dopo aver indossato il braccialetto #LovingLioni, ha dato inzio al concerto.

C'è gran parte dell'Irpinia e non solo, in Piazza a Lioni. Un fiume interminabile, un serpemtone, a vederlo dalla sommità della chiesa, da brivido. Un successo straordinario, che premia gli sforzi degli organizzatori. "Lioni sei meravigliosa". Ha scandito forte più volte il nome del paese dell'alta irpinia, Giusy fino ad inchinarsi alla fine con i suoi musicisti e dar vita ad un grande selfie, con lo sfondo del pubblico.

Piano sicurezza coordianato alla perfezione dal vicequestore Maria Felicia Salerno insieme al comandante della stazione Carabinieri, Virginio Gaeta. Nessun disagio, folla ben contenuta, volontati e security impegnati a garantire tranqullità a tutti.