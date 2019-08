Anch'io sono la protezione civile: brilla Scampitella Campo scuola 2019, grande successo in Irpinia

Si è conclusa con grande successo la settima edizione del campo scuola "Anch’io sono la protezione civile" della pubblica assistenza di Scampitella svoltosi dal 19 al 24 agosto 2019 a Fontanarosa.

Il campo scuola è un progetto patrocinato dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile nazionale.

Nell' era dei social network, dei cellulari di ultima generazione, dei videogames che se da una parte hanno rivoluzionato il modo di comunicare facilitandolo ed evolvendo le modalità di trascorrere il tempo, dall'altra parte stanno "asocializzando" le nuove generazioni.

La pubblica assistenza di Scampitella con la settima edizione del campo scuola ha voluto, per un breve periodo di tempo, far distaccare i bambini da queste nuove tecnologie. La responsabilità è stata acquisita con la fatica. Fatica di mettersi in gioco, fatica di accettare gli altri, fatica di condividere un tratto di cammino con persone non familiari.

Il campo scuola ha significato anche essenzialità, ossia l’aver dormito in tenda ed aver rinunciato, per qualche giorno, alla televisione, al cellulare, ai videogames, ai vestiti e alla scarpe eleganti, e a tutte quelle piccole comodità e distrazioni che nella quotidianità assorbono la gran parte del tempo di bambini e adolescenti non rendendoli pienamente liberi.

La novità di quest’anno? Un campo scuola completamente Plastic Free. Si, perché quest’anno si è data particolarmente attenzione alla salvaguardia dell’ambiente, e del territorio naturale.

I ragazzi hanno alloggiato nelle tende e sono stati “guidati” giorno per giorno nelle varie attività sialudiche che didattiche.

I 30 ragazzi hanno quindi partecipato a simulazioni di pronto intervento dell’arma dei Carabinieri , illustrazioni delle chiamate di emergenza 112, visita della caserma ed infine dimostrazioni con L'unità cinofila dei Carabinieri di anti-esplosivo e droga presso il Comando delle compagnia dei carabinieri di Mirabella Eclano, corso di blsd, guida all’utilizzo del defibrillatore e alle manovre di rianimazione cardio-polmonare, nonché manovre di disostruzione delle vie aeree, curato nei minimi dettagli dal direttore Irc Anna Ragazzo, visita al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, partecipando ad una esercitazione di spegnimento di un incendio utilizzando il modulo AIB, visita presso la Casa della Fraternità “Mons. Antonio Forte, pellegrinaggio al Santuario di Maria SS di Montevergine, visita della Capitaneria di Porto di Salerno ed esercitazione radiocomunicazione a mare, dimostrazione Radioamatori Anpas ad opera della Pubblica Assistenza Radioamatori di Salerno, escursione sulla vetta del Terminio a quota 1806 per conoscere la natura più da vicino con una bellissima escursione a cavallo.

L’esperienza del campo scuola per i ragazzi è stato anche colmo di un fitto programma didattico tra cui: come Incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, come contribuire alla prevenzione dei rischi, come favorire la conoscenza del sistema di protezione civile e, in particolare, dei piani comunali di emergenza e del territorio.Sensibilizzare quindi tutti i ragazzisul tema dei piani di emergenza così da facilitare anche il percorso di responsabilizzazione delle amministrazioni locali.

Tutto si è concluso con una grande festa con i ragazzi e i genitori , rilascio dell’attestato di partecipazione e un piccolo pensiero da parte della pubblica assistenza di Scampitella per rimarcare il concetto di Plastic Free: una borraccia personalizzata con il nome e cognome di ogni ragazzo.

Non poteva poi mancare la foto di rito con la bellissima torta. Ringraziamo i 30 ragazzi, i familiari, il parroco parroco Don Pasquale Iannuzzo, Valentino Santucci, l’amministrazione comunale , i volontari, il comando dei vigili del fuoco di Avellino, il comando della compagnia dei carabinieri di Mirabella, l’unità cinofila dei carabinieri, il direttore Irc, il comandante della capitaneria di oorto di Salerno, la pubblica assistenza radioamatori di Salerno, il complesso di chiusura arch band , la visita controllo del funzionario del dipartimento nazionale di protezione civile Daniele Piselli il quale ha incoraggiato i volontari a proseguire su questa strada facendo loro i complimenti tutti i volontari sottolinea il presidente della pubblica assistenza di Scampitella Generosa Rigillo.

"Un Campo scuola è il nostro passaporto , poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo."