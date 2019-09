Cani avvelenati in Irpinia. E' accaduto anche a Bonito La lettera di Emilio Mauro Merola

"Cronaca di una "normale" domenica di inizio settembre. Il racconto di Emilio Mauro Merola, responsabile lega italiana dei diritti dell'animale sezione Bonito e lega per l'abolizione della caccia sezione Avellino.

"Ricevo un messaggio dalla gerente di un bar sito nel centro del paese di Bonito che mi informa della presenza di un cane che sta male. Giungo sul posto e ciò che mi si presenta davanti agli occhi è un povero cucciolo di cane, presenza fissa nell'ultimo mese nelle strade del paese, con segni che fanno pensare ad un probabile avvelenamento. Non c'è tempo da perdere!!! Chiamo il servizio veterinario dell'Asl competente: una doccia fredda...il medico mi comunica che non ha la strumentazione per gestire un'emergenza (e nemmeno i dispositivi essenziali!!!) nonostante le richieste inoltrate da parte sua e dei colleghi alla dirigenza. Non c'è tempo per le polemiche, l'amarezza, la rabbia e l'incredulità...il cucciolo il cucciolo!!!

Mille pensieri si affollano nella mente: attivare un servizio accalappiamento? Inutile con tutto il tempo che si perderebbe soprattutto perché domenica.

Contatto una clinica privata ad Avellino e mi dirigo con l'auto immediatamente verso l'agognata meta assieme a due ragazzi che con grande sensibilità si sono offerti di accompagnarmi.

Il cucciolo ora è sotto osservazione ma i veterinari non si possono esprimere prima che siano passate 48 ore; spero di aggiornarvi con buone notizie.

Se dovesse essere confermata la diagnosi di avvelenamento, lo scrivente provvederò ad inoltrare apposita denuncia alla Procura della Repubblica competente.

Un sentito ringraziamento a Jessica Vazza, del bar "Il Padrino", e a sua sorella Annalisa che non sono rimaste indifferenti di fronte alla sofferenza di un inerme cucciolo vittima della cattiveria umana. Ringrazio anche Marco Grieco e Adrian per avermi supportato in questo viaggio della speranza in una "normale" domenica di inizio settembre."

Fin qui il racconto dettagliato di Emilio Mauro Merola, responsabile lega italiana dei diritti dell'animale sezione Bonito e lega per l'abolizione della caccia sezione Avellino.