Alla Camera dei Deputati si presenta oggi: "Goodbye Irpinia" Il romanzo di Mike J. Pilla. Tra i relatori a Roma il collega Gianni Vigoroso

Oggi martedì 10 settembre alle ore 17.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati – in via della Missione 4, Roma – si terrà la presentazione di “Goodbye Irpinia”, il romanzo thriller di Mike J. Pilla edito da Bibliotheka Edizioni che sarà in libreria dal 12 settembre.

L’opera, primo “Paper novel” al mondo, è una novità assoluta in ambito editoriale: si tratta di una inchiesta-fiction con inserti giornalistici, ambientata tra Montaguto – piccolo paese del Sud Italia dove insiste la frana più vasta d’Europa, protagonista del libro – New York, Toronto e Youngstown.

L’evento sarà presentato dall’Onorevole Fucsia Nissoli Fitzgerald, Deputata italiana all’estero, Ripartizione Nord e Centro America, e moderato da Gianni Lattanzio, Segretario Generale Istituto Cooperazione Paesi Esteri.

Insieme all’autore, saranno inoltre presenti, tra gli altri, Marcello Zecchino, sindaco di Montaguto, Luigi Liberti, direttore di Patrimonio Italiano Tv – la tv degli italiani all’estero, Santiago Maradei, editore – Bibliotheka Edizioni, Giuseppe Sommario, Docente dell’Università Cattolica e fondatore del “Piccolo Festival delle Spartenze”, Gianni Vigoroso, cronista di Ottopagine e Ottochannel Canale 696, Alfredo Procaccini, Presidente Sistema Farmacia Italia, Vincenzo Castaldo, fondatore dell’associazione “Irpini della Capitale”, la giornalista Gilda Luzzi di “Passaparola Magazine”, giornale italiano in Lussemburgo, e l’attore Massimiliano Benvenuto, che leggerà alcuni brani del libro. In collegamento video, da New York interverrà Stefano Vaccara, direttore de “La Voce di New York”, Michela Di Marco, Presidente del Comites di Toronto, Domenico Del Core, montagutese emigrato in Canada.

Mike J. Pilla, scrittore e giornalista, direttore di Patrimonio Italiano Tv, ha dedicato questo romanzo alla vastissima comunità irpina all’estero, di cui ha parlato nell’opera.

“Goodbye Irpinia” fu presentato in anteprima assoluta lo scorso 4 maggio in Canada, nel corso di “Librissimi – Festival del libro italiano” organizzato dal Comites di Toronto.