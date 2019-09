Summonte Borgo Festival: tutto pronto per l'atteso evento Un ricco programma di appuntamenti a partire da venerdì mattina

Tutto pronto per l’atteso evento che venerdì 13 e sabato 14 settembre animerà le vie del grazioso borgo ai piedi del Partenio.

Si tratta di “Summonte BorgoFestival”, l’evento pensato per la valorizzazione della cittadina avellinese già nella rete dei Borghi più Belli d’Italia.

Un ricco programma di appuntamenti a partire dal venerdì mattina, con musica, spettacoli e visite, che culminerà con l’attesissimo concerto di Edoardo Bennato, il musicista sabato 14 salirà sul palco di Piazza De Vito per regalare straordinarie emozioni con il suo inconfondibile sound.

“Summonte BorgoFestival” si colloca in uno scenario paesaggistico, artistico, monumentale ed ambientale di grande interesse ecco perché nel corso della rassegna sarà possibile partecipare a delle visite guidate nei luoghi d’interesse culturale come la maestosa Torre Angioina, i vicoli del borgo e la Chiesa Madre di San Nicola di Bari, e a dei percorsi di trekking naturalistico “Summonte-Campo San Giovani”.

Di grande interesse poi il convegno “Borghi in viaggio” in programma sabato alle 18 che vedrà il coinvolgimento degli undici borghi più belli d’Italia in Campania ed alcuni esponenti istituzionali della Regione Campania.

A seguire sarà possibile assistere al video mapping tridimensionale dedicato ai borghi campani più belli d’Italia, prodotto dalla Scabec. Gli eventi sono tutti gratuiti per informazioni e prenotazioni visite guidate contattare lo 0825.691191.

L’iniziativa è promossa ed organizzata dalla Regione Campania in collaborazione con il Comune di Summonte, e realizzata dalla Scabec (Società Campania Beni Culturali). L’evento è co-finanziato dai fondi Poc Campania 2014/2020 e si inserisce nel circuito Open Art Campania.