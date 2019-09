Black out a Castel del Lago: abitanti a lume di candela In tilt la centrale elettrica del paese a ridosso dell'A16 Napoli Bari

Black out a Castel del Lago, abitanti a lume di candela nelle case. Un guasto serio ha mandato in tilt la centrale elettrica del paese a ridosso della Napoli Bari. Paese al buio dalle 19.30. Numerose le segnalazioni di denuncia pervenute al centralino dell'Enel e a quello del 112. Ancora ignota la natura del guasto che ha interessato il borgo. Spenta anche l'illuminazione pubblica. Disagi per gli esercenti che hanno minacciato la classe action.