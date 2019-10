Nerone trovato morto in un ruscello: è mistero Torre Le Nocelle e i tanti pellegrini del Santuario di San Ciriaco piangono la sua scomparsa

"Nerone, l'amatissimo cane, amico di tutti i pellegrini del Santuario ha "cessato" di vivere! E' stato rinvenuto, dopo capillari ricerche, già attivate da sabato mattina, quando, non era stato più visto nei luoghi in cui era solito fermarsi."

A darne notizia con profonda tristezza è stata direttamente la pagina facebook Padre Michele Bianco info Santuario San Ciriaco Torre Le Nocelle seguitissima in tutto il mondo.

"Si stanno compiendo le operazioni di rito - si legge - per capire come sia morto, risultando strano che si trovasse in un ruscello. Benvoluto da tutti, custode del Santuario, sempre presente in Chiesa e a tutte le processioni, lascia un vuoto in tutti coloro e sono tantissimi, che gli hanno voluto bene. Benché anziano, cieco e malato, il che lascerebbe pensare a una morte naturale, tutti vogliono sapere la verità che ci dirà presto l'autopsia. Resterà sempre nei nostri cuori!"