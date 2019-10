Fontanarosa choc. Si uccide soffocandosi, la tragedia di Anna Il dramma della 45enne

Ancora una vittima del mal di vivere. Ancora una vita spezzata, in preda al quel male oscuro che miete sempre più vite. Tragedia a Fontanarosa, in provincia di Avellino, dove una donna di 45 anni è stata trovata senza vita dai familiari, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Stando alle prime indiscrezioni, la donna si sarebbe tolta la vita soffocandosi con un sacchetto di plastica. Anna I. ha deciso di farla finita in casa sua. Drammatici i momenti del rinvenimento del corpo della giovane donna, con l'arrivo tempestivo dei soccorsi, che altro non hanno potuto che constatare il decesso, tra la disperazione incontenibile dei familiari.

Il magistrato ha disposto il sequestro della salma, come da procedura. Il medico legale dovrà eseguire l'autopsia per stabilire le cause della morte. Le indagini sono affidate ai carabinieri della locale stazione. In paese sconcerto e dolore per il tragico gesto di Anna. In tanti stanno raggiungendo i familiari della donna, per portare conforto e vicinanza.