Sp 58 Cicchella si congratula con Biancardi L'intervento del vice sindaco di Greci

"Da qualche giorno – afferma, soddisfatto in una nota Carmelo Cicchella vice sindaco del comune di Greci – registriamo una nuova serie di interventi di asfalto che, con uno stanziamento di 300 mila euro da parte del Presidente della Provincia ci permettono di sistemare un'altra strada che attraversa la comunità di Greci la Sp 58. Interventi da me richiesti a più riprese fino a qualche anno fa e che solo grazie al tavolo tecnico riunito con presidente della Provincia hanno finalmente trovato fattuale attività operativa.

Fin dall’inizio – aggiunge Cicchella la mia politica ha scelto come priorità il rifacimento del manto stradale delle arterie che conducono nel territorio di Greci e non solo. Sono lavori costosi, lo sappiamo, ma sono fondamentali per rendere più sicure le strade, alcune in condizioni davvero pietose da anni.

Con l’attenzione e la giusta determinazione siamo riusciti a fare molto ed in concerto con la Provincia non ci fermeremo qui. La rete stradale delle nostre zone – conclude il vice sindaco – è molto estesa e dopo anni e anni di abbandono, stiamo investendo molto sul suo rifacimento in un momento in cui, mi piace sottolinearlo, si sta recuperando su tanti anni di abbandono e cattiva gestione."