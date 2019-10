Nicole Russo a 'Vieni da me' di Caterina Balivo La ballerina professionista di Castel Baronia in diretta su Ra1

Nuovo successo per la ballerina irpina Nicole Russo, che ieri pomeriggio è stata ospite della nota trasmissione televisiva 'Vieni da me' condotta da Caterina Balivo. Originaria di Castel Baronia, in provincia di Avellino, Nicole è una ballerina professionista, ma non solo perché è stata scelta anche come modella dallo stilista Valentino.

Ma ballare per Nicole è una passione nata sin da bambina. La bella e brava professionista irpina, infatti, balla da quando aveva appena 4 anni. È stata al San Carlo di Napoli, per poi studiare all’Alfano I di Salerno. Bella, giovane e talentuosa con tanti sogni nel cassetto perseguiti sempre con grande dedizione. Attualmente Nicole Russo studia presso l’Accademia Nazionale di danza moderna a Roma. E ieri Nicole si è esibita con un passo a due nella trasmissione 'Vieni da me' di Caterina Balivo in diretta su Ra1. Con lei in studio anche Peppino di Capri.