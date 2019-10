Ma vi sembra una cosa normale? E io pago.... Accade nell'area industriale di Flumeri

Questa volta le immagini https://youtu.be/GX1Rctasip0 dell'ennesimo spreco di acqua ci arrivano da Flumeri. Siamo nella zona Asi. Nell'area industriale che circonda l'ex Irisbus. E questa che vedete nel video è la scena a cui si sono trovati ad assistere in tanto di buon mattino, nel camminare a piedi in questa zona frequentatissima dagli amanti del jogging. Una curva di un tubo rotta e l'acqua che fuoriesce a volontà. Ma è un allaccio in regola? E' questa la domanda che rivolgiamo a chi di competenza.

E visto che in quel luogo sgorga così tanta acqua, perchè non si pensa di installare un fontanino per il popolo della corsetta. E' una proposta che giriano direttamente alla presidenza Asi, particolarmente attenta in questa zona e al sindaco di Flumeri.

Perdite del genere sono frequenti non molto distante da qui, soprattutto nell'area industriale tra Frigento e Sturno, per non parlare chiaramente di Ariano e Montecalvo. E come diceva il grande De Curtis, e io pago.......