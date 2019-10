Microchip gratuito per cani e gatti in Irpinia Parte la campagna di prevenzione dell'Asl di Avellino

Dal 28 ottobre 2019 riparte la campagna di inserimento gratuito del microchip con cui sarà possibile iscrivere gratuitamente il proprio cane all’anagrafe regionale animali d’affezione, recandosi, muniti di documento di riconoscimento, presso i camper del servizio veterinario della Asl di Avellino.

Si parte da Montoro e Villamaina il 28 ottobre 2019, per concludere il 10 dicembre 2019 a Prata Principato Ultra. L’identificazione anagrafica del proprio animale è un obbligo confermato dalla recente legge regionale n. 3 dell'11 aprile 2019, “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo”, e l’omessa identificazione è punita con una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro.

Si tratta di un dovere ma anche di un gesto d’amore verso il proprio animale domestico: attraverso la registrazione infatti si garantisce l'identificazione e la possibilità di ritrovare il proprio animale domestico in caso di smarrimento. L’iniziativa dell’anagrafe itinerante mediante i Camper del Servizio Veterinario punta a diffondere diffondere una cultura del possesso responsabile in contrasto con il fenomeno e l’inciviltà dell’abbandono e dunque per arginare il fenomeno del randagismo, anche a tutela della salute umana.

IL CALENDARIO

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

28 ottobre MONTORO-VILLAMAINA

29 ottobre PATERNOPOLI

30 ottobre VALLESACCARDA

31 ottobre SAN SOSSIO BARONIA-GESUALDO

4 novembre GUARDIA LOMBARDI

6 novembre ROCCA SAN FELICE

8 novembre FONTANAROSA

11 novembre MONTORO

13 novembre QUINDICI

15 novembre MORRA DE SANCTIS

18 novembre ANDRETTA

25 novembre SANT’ANDREA DI CONZA

27 novembre MONTECALVO

28 novembre GROTTAMINARDA

2 dicembre ALTAVILLA IRPINA

10 dicembre PRATA PRINCIPATO ULTRA