"Una comunità in circolazione: cambio radicale del Pd" Incontro pubblico a San Michele di Serino

Il circolo territoriale del partito democratico ha deciso di promuovere un evento pubblico per discutere del ruolo dei circoli all'interno delle comunità e della nuova missione che ad essi è stata assegnata.

Questo sarà il punto di partenza di un percorso nuovo in cui il circolo locale proverà a mettere in pratica l'appello del segretario nazionale Zingaretti: "Apriamo i circoli a giovani e alle donne, combattiamo la destra sul territorio. Non ci serve un partito delle degenerazioni correntizie, ma un partito capace di farsi marea nella società".

L'incontro si terrà venerdì 11 ottobre alle ore 18.00 presso la sala consiliare del comune di San Michele di Serino.

Interverranno Franco Vittoria, direzione nazionale Pd, Camilla Sgambato, responsabile scuola segreteria nazionale Pd, Aldo Cennamo, commissario federazione provinciale Pd. L'azione politica riparte dai circoli, i luoghi più vicini agli elettori, in cui ciascuno può contribuire ad alimentare un cambio radicale del PD. Questo primo appuntamento è un'occasione da non lasciarsi sfuggire, partecipa.