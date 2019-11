Professore irpino si toglie la vita in Calabria. Aveva 40 anni Il dramma. L'uomo era originario di Montemiletto

Giovane professore di Montemiletto si toglie la vita in Calabria. Due comunità, quella irpina e quella di Pizzo in provincia di Vibo Valentia sotto choc per la tragedia che ha travolto I due paesi. L’uomo, un 40enne, da due anni insegnava all’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo. Solo poche settimane fa aveva raggiunto I suoi parenti e familiari a Serra di Montemiletto. Poi il ritorno in Calabria. Nulla lasciava presagire le sue tragiche intenzioni. Stamane una collega aveva provato a contattarlo preoccupata per non averlo sentito da venerdi'. Ha chiamato I soccorsi. Inutile l'intervento dei sanitari . Per il 40enne non c'era piu' nulla da fare. L'uomo si e' tolto la vita impiccandosi nella casa che aveva preso in fitto in localita' Marinella.