Calamità e disastri della natura: i Comuni fanno rete Un sistema di allerta al servizio dei sindaci e della Protezione Civile

I Comuni fanno rete nelle aree interne per prevenire calamità e disastri della natura. Presentato a Montaguto, nel paese della frana più grande d’Europa, un sistema di allerta al servizio dei sindaci e della protezione civile.

Un modello di informazione telefonica utile per comunicare con i cittadini nelle aree interne, in tempo reale. Il servizio operativo, per la tutela delle popolazioni soprattutto in caso di calamità è stato presentato nella Valle del Cervaro a Montaguto alla presenza dei sindaci del territorio. Ad illistrarne i contenuti in maniera chiara Paolo Balestri amministratore unico di ComunicaItalia. Presente Vincenzo Albanese funzionario dipartimento protezione civile commissariato per la ricostruzione a Ischia.

Attraverso un normale telefono sia mobile che fisso, la pubblica amministrazione è in grado di registrare il messaggio che si vuole comunicare, in completa autonomia ed in totale sicurezza. Attraverso il sito, con semplici procedure, si lancia una campagna ed in tempo reale la comunicazione raggiunge i cittadini.

Campi di applicazione. Alert System risulta lo strumento più efficace nelle seguenti situazioni:

PROTEZIONE CIVILE

In caso d’incendi, inondazioni, frane ecc. risulta il sistema più efficace per allertare la popolazione residente e per coordinare la varie forze in campo.

POLIZIA MUNICIPALE

In caso d’interruzioni stradali, frane, smottamenti, corse podistiche, ciclistiche, rally, ecc... risulta il sistema più efficace per comunicare alle popolazioni residenti le date, i percorsi e gli orari che terranno occupati determinati tratti della viabilità.

ASL

Nel caso particolare delle Aziende Sanitarie Locali, specie quando ci si trova di fronte ad un territorio vasto e frazionato, il sistema si rivela particolarmente efficace al fine di gestire gli appuntamenti e di coordinare le varie strutture dislocate nelle varie frazioni.

ACQUA, GAS ED ENERGIA ELETTRICA

Il sistema è utilissimo per contattare le popolazioni residenti ed avvisarle preventivamente di eventuali interruzioni e/o guasti nell’erogazione dei servizi.

DISINFESTAZIONI

Il sistema si rivela utile nella comunicazione repentina ai residenti delle zone interessate di eventuali attività di disinfestazione, delle metodiche utilizzate, degli accorgimenti da adottare, delle date e delle ore in cui verrà effettuato il servizio.

TRASPORTI PUBBLICI E SOCIALI

Il sistema garantisce una pronta comunicazione per quel che concerne interruzioni, variazioni di orari e date di disponibilità del servizio.

Oltre al primo cittadino di Montaguto Marcello Zecchino e i colleghi sindaci del territorio, il presidente della Comunità Montana Ufita Giuseppe Leone.