"BellAriano Green!": sinergia tra giovani e amministrazione Successo per “Forum x Future, Wake Up! UaglIu’”

Giovedì 21 novembre 2019 si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dal Ministero del’Ambiente e della Tutela e del Mare e riconosciuta con l’art. 1 della Legge 14 gennaio 2013.

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino, giovedì 21 alle ore 17,00, presso il Museo Civico e della Ceramica in Via D’Afflitto alle ore 17,00, terrà l’incontro tematico dal titolo “BellAriano Green!”, dove accoglierà le migliore proposte in ambito ambientale, recepite dal Forum dei Giovani, attraverso l’iniziativa “Forum x Future, Wake Up! UaglIu’”, a seguito di precedenti incontri con la cittadinanza.

Interverranno:

Il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, l’assessore alle Politiche Sociali Valentina Pietrola’, l’assessore all’Istruzione e alla Cultura Francesca D’Antuono, il Presidente del Forum dei Giovani Giuseppe Melito, il presidente della Comunità Montana Giuseppe Leone, il deputato Generoso Maraia, VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici.

Hanno aderito, per tutta la durata dell’iniziativa, le associazioni di volontariato sensibili alle tematiche, che si adopereranno al ripristino delle aree verdi e le scuole del territorio con un piano di studi che prevede anche la partecipazione alle attività di piantumazione degli alberi. Foto Francesco Lops.