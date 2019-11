Ariano, recupero fondi e redistribuzione delle risorse Il vice sindaco Laura Cervinaro: al primo posto, legalità, trasparenza e partecipazione

"In nome della legalità, trasparenza e partecipazione, intendo illustrarvi alcune delle questioni che sono state oggetto di attenzione da parte dell’amministrazione comunale Il nostro è stato un metodo di lavoro, di ricognizione preliminare per poi venire incontro alle esigenze dei cittadini con la progettazione di atti e soluzioni a lungo termine."

A parlare pubblicamente alla città è il vice sindaco del Comune di Ariano Irpino Laura Cervinaro.

Ecco il video intergrale: https://www.facebook.com/franza.enrico/videos/2566987813379637

"Palazzo Bevere Gamabacorta è il risultato di numerose trasformazioni che si sono succedute nel tempo. Queste trasformazioni ne hanno modificato in maniera significativa sia la struttura che la vocazione d’uso. Oggi vogliamo metterlo a disposizione non soltanto per la formazione degli studenti Uiip, una risorsa importantissima per la nostra città, la Biogem eccellenza in campo internazionale e nella ricerca biogenetica, per il Forum dei Giovani di Ariano che beneficeranno di una stanza dedicata all’interno del palazzo.

Abbiamo anche modificato la vecchia convezione con la società Biogem che prevedeva che le utenze e la pulizia dei locali fossero a carico del Comune per un importo annuo di circa € 25000. La nuova convenzione prevede un accollo da parte della Biogem di circa il 75% delle spese, calcolati in base ai millesimi concessi, con un risparmio da parte del Comune di Ariano di circa € 17000 euro annui.

Abbiamo inoltre attivato una serie di iniziative amministrative nei confronti degli enti finanziatori atti al recupero delle somme anticipate dal Comune che si aggirano intorno a 600.000 euro. Questo uno degli esempi dell’opera di recupero fondi che si sta mettendo in campo.