Giornata di prevenzione medica gratuita a Grottolella Domenica 24 Novembre, tutti in fila per controllare la propria salute

Domenica 24 Novembre, presso la sala comunale di Grottolella, l’associazione "Mani sui cuori" con il patrocinio del comune e in collaborazione con l’assessorato alla sanità, organizza una giornata di prevenzione medica gratuita.

L'offerta sarà molto ampia e ben articolata, si effettueranno visite, cardiologiche, urologiche, endocrinologiche, pneumatologiche, ginecologiche, dermatologiche e visite fisiatriche ai ragazzi dai 10 ai 14 anni da parte di Francesco Russo presidente della associazione prpmotrice della giornata di prevenzione.

Inoltre ci sarà anche il personale infermieristico per il controllo della pressione arteriosa e per l’autocontrollo su sangue capillare di glicemia, colesterolemia e trigliceridemia. Gli orari delle visite saranno i seguenti: dalle 9:30 alle 13:00 durante la mattinata, e dalla 16:00 alle ore 20:00 durante il pomeriggio.

Marco Grossi vicesindaco del comune di Grottolella: "L’iniziativa della giornata di prevenzione medica gratuita nella comunità di Grottolella si inserisce nell’ampio programma previsto dalla amministrazione comunale in merito alla tutela della salute, quale fondamentale diritto della persona, la tutela di tale diritto rappresenta una priorità assoluta, e l’evento di domenica 24 novembre è molto significativo per la nostra comunità. Ringraziamo Francesco Russo, il suo staff e l’associazione mani sui cuori per aver voluto organizzare a Grottolella questa importante giornata di prevenzione”