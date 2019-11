Go Blue 2019 e il castello di Ariano diventa ancora più bello La giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza

Go Blue, un mondo dipinto di blu per celebrare la giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza! Nel trentennale della convenzione dei diritti dell'infanzia.

Ariano aderisce all'iniziativa proposta dall'Unicef illuminando di blu un monumento simbolo della città, per chiedere che per ogni bambino, bambina e adolescente ogni diritto sia garantito e realizzato. L'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Francesca D'Antuono: "Una torre blu, simbolo di forza, coraggio e favole, perché a nessun bambino vengano negati sogni e diritti!"

L'iniziativa è partita dall’Unicef che ha invitato tutti i Comuni d’Italia ad illuminare di blu un monumento simbolico della propria città, per ricordare l’importanza di promuovere e tutelare i diritti di ogni bambino, bambina e adolescente.

La Convenzione su diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo (è stata ratificata da 196 Stati, per l’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991) .e in 30 anni è stata determinante nel migliorare la vita di moltissimi minorenni in tutto il mondo.

Ha ispirato Governi a adottare nuove leggi e a stanziare nuovi fondi per facilitare l’accesso dei bambini ai servizi e tutelare i loro diritti, e ha contribuito a cambiare la percezione sull’infanzia e l’adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo.

L’iniziativa "Go Blue" è sostenuta anche dell’Anci ssociazione nazionale comuni italiani. Molte le amministrazioni comunali che hanno aderito tra cui Ariano Irpino.