Gambacorta: solo 3 sedute di Consiglio da settembre Consiglio comunale ieri sera ad Ariano Irpino

Consiglio comunale infuocato ieri sera ad Ariano Irpino. L'ex sindaco Domenico Gambacorta interviene a muso duro contro la maggioranza e il sindaco Franza:

«Abbastanza contraddittorio il comportamento del sindaco che ieri invocava il senso delle istituzioni ma fino ad oggi ha considerato il Consiglio Comunale quasi una appendice fastidiosa e inutile dell’Ente. Tre sole sedute dagli inizi di settembre ad oggi. Argomenti proposti da noi anche di vitale importanza per la città come: la discussione sulla ferrovia Hirpinia Orsara portata all'attenzione solo alla vigilia della scadenza della conferenza dei servizi. La revisione della geografia giudiziaria alla vigilia dell’avvio di audizioni in Parlamento. L’adeguamento degli strumenti urbanistici al Ptcp. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per gli impianti sportivi di quartiere e per il parcheggio Calvario cui l’amministrazione comunale non ha dato alcun seguito. Per non parlare di sindaco e assessori assenti sia nelle conferenze dei capigruppo sia nelle sedute delle commissioni.

Il tentativo di sterilizzare il Consiglio Comunale non è riuscito grazie alla compattezza e alla linearità mostrata in queste settimane. Dopo ben tre mesi il Sindaco ripropone le linee programmatiche come noi avevamo richiesto. Le valuteremo senza preconcetti allargando la discussione ai nostri candidati, sperando che questi mesi siano serviti a migliorarle rispetto a quelle già bocciate dal Consiglio Comunale il 31 agosto scorso».